Решение российского суда о "госперевороте" не отразится на Украине, - Минюст

Признание московским судом Революции Достоинства "государственным переворотом" не будет иметь никаких юридических последствий для Украины. Об этом заявила в эфире 5 канала первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд господина Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий и даже нет здесь на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", – отметила она.

На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институциях, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно Революции Достоинства, и давать ей оценку в каких либо международных судах - на сегодняшний день для этого нет никаких оснований и никакой такой юрисдикции".

Напомним, 27 декабря стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы по иску бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника признал протесты 2014 года в Украине "государственным переворотом".