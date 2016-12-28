В Румынии в ночь на среду, 28 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в так называемой Зоне Вранча, очаг находился на глубине 81 км, передает Думская.net.

Несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла были ощутимы в Одессе и Одесской области. Незначительные подземные толчки почувствовали также жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов Украины.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ночного землетрясения, которое ощущалось в Одесской области, разрушений и пострадавших нет.

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Зона Вранча - сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния.