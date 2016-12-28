В Луганске умер еще один советник Плотницкого

Во вторник, 27 декабря, при неизвестных обстоятельствах в Луганске скончался "министр сельского хозяйства "ЛНР" Сергей Литвин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Вчера при неизвестных обстоятельствах, по официальному сообщению - от инфаркта, в Луганске умер "министр сельского хозяйства "ЛНР", один из известных предателей Украины и организаторов пророссийских выступлений весной 2014-го в Луганске и Славянске Сергей Литвин. Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова - "экс-премьер-министра "ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура "ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести". Теперь внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43-летнего Литвина", - написал он.

Помимо должности в "министерстве сельского хозяйства "ЛНР" Сергей Литвин также являлся заместителем председателя "совета министров "ЛНР" и советником главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Факт смерти Литвина подтверждают множественные посты в социальных сетях и информация, опубликованная подконтрольными боевикам СМИ.

Напомним, ночь на 24 сентября СМИ террористов сообщили, что бывший "председатель совета министров" и советник главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов, задержанный силовиками боевиков за попытку "переворота", якобы совершил самоубийство.