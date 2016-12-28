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Ситуация в Донбассе

Видео Боевики пустили Савченко на переговоры для дискредитации украинской власти, - Безсмертный

<span class="label red">Видео</span> Боевики пустили Савченко на переговоры для дискредитации украинской власти, - Безсмертный
Роман Безсмертный / Фото: Дмитрий Стойков, Фокус

"Информационная тряска" сопровождается обострением на линии разграничения в Донбассе

28.12.16 634
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Участие народного депутата Надежды Савченко в переговорах с главарями боевиков, а также ее вовлеченность в процесс обмена пленных делается для того, чтобы дискредитировать действующую украинскую власть. Такое мнение высказал в эфире телеканала 112 бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный.

"Я бы смотрел на это немного сложнее. Начиная от этого спектакля с народным депутатом Савченко, заканчивая этой цифровой игрой (обмен "690 на 47", - ред.) – это составляющие одного плана. Это называется дискредитация украинской власти и создания внутреннего напряжения между властью и обществом, инкорпорирование в общество дополнительного напряжения", - сказал он.

Безсмертный отметил, что эта "информационная тряска" параллельно сопровождается обострением на линии разграничения в Донбассе. "Все это - составляющие продуманного плана. Надо научиться на это реагировать в способ, когда надо действовать достаточно быстро и у нас есть ответственные лица, которые принимают решения. То, что мы выглядим немного неадекватно, это нет сомнений. Мы не имеем центра, который принимает решение, которое управляет этими процессами", - считает он.

Напомним, 23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

26 декабря главари боевиков "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко.

27 декабря боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

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