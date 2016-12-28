Разборки у боевиков: в "ЛНР" напали на командира "батальона "Заря"

"Генеральная прокуратура" и "министерство внутренних дел" террористической организации "ЛНР" расследуют факт покушения на одного из представителей ближнего окружения главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Наталья Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров "ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись. В результате нападения Патрушев был направлен в местную больницу (г. Луганск), где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации. Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря", - написал Тымчук.

По его словам, в больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Игоря Плотницкого указанные события скрываются от СМИ.

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По информации Тымчука, представители "МВД" и "генеральной прокуратуры "ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения – в том числе на "и.о. министра совета министров "ЛНР" Хоршеву.