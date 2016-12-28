Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Геращенко призвала СМИ игнорировать провокаторов Кремля
Ситуация в Донбассе

Геращенко призвала СМИ игнорировать провокаторов Кремля

Геращенко призвала СМИ игнорировать провокаторов Кремля
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса призывает не "ретранслировать бред" марионеток РФ, которые сами ничего не решают

28.12.16 80
0000

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко призвала украинские СМИ не "вестись" на сценарии Кремля и не цитировать заявления марионеток, которые выполняют приказы Москвы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кремль и полностью зависимые от него боевики, назначенные Кремлем предводителями - "руководителями", пытаются навязать свой циничный сценарий дискуссии по заложникам, манипулируют цифрами, блокируя процесс освобождения, шантажируя Украину нашими гражданами, которых держат в ОРДЛО. СМИ зачем-то ретранслируют этот бред, втягиваясь в грязные кремлевские сценарии", - отметила она.

Геращенко сообщила, что террористы в Донбассе занижают реальную цифру заложников, которых удерживают в плену, и не предоставляют достоверную информацию о них. При этом, чтобы искусственно увеличить количество пленных, боевики хватают гражданских - ультрас, подростков и женщин, которые приехали проведать родственников. "Сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек. До осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем о местонахождении 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что боевики требуют, чтобы Украина отдала им тех, кто совершил тяжелые преступления, убийц, а также записывают в свои списки для обмена тех, кто совершал преступления не в зоне АТО. Кроме того, террористы требуют амнистии.

Геращенко подчеркнула, что боевики сами ничего не решают. "Сценарии пишут в Кремле: скажут отдать - отдадут, скажут блокировать - будет то, что происходило за последний год, когда нам удалось освободить только 17 человек из списка. Кому Москва скажет - тому и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - заявила она.

По словам Геращенко, Москва на данный момент хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям. "Сейчас, перед формированием новой администрации Трампа, в Москве обострение..., нужно всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - добавила первый вице-спикер.

"Поэтому очень прошу украинские СМИ не вестись на эти кремлевские сценарии. Не цитируйте марионеток. Много чести. А их хозяин на своей итоговой пресс конференции в Кремле пару дней назад четко озвучил то, что сейчас старательно ретранслируют марионетки: амнистия и "всех-на всех", то есть преступников на украинцев, содержащихся незаконно", - подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

27 декабря боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Разборки у боевиков: в "ЛНР" напали на командира "батальона "Заря"Черногория выдала ордер на арест двух россиян и трех сербов по подозрению в попытке госпереворотаБоевики пустили Савченко на переговоры для дискредитации украинской власти, - Безсмертный

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 11060
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 6876
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3331
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 7876
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4118
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2141
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2899
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2070
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3758
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1266
  1. Гройсман грозит бизнесу стотысячными штрафами 6437 / 7315
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 3531 / 3841
  3. В Сирии близ Дамаска активизировались бои 3223 / 3545
  4. Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса 3052 / 3344
  5. С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц 2992 / 3408
  6. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 2828 / 4154
  7. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 2727 / 9173
  8. Stratfor спрогнозировал отношения Украины с Россией в 2017 году 2290 / 2483
  9. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 2152 / 5815
  10. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 2101 / 2443
  1. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 37 / 2443
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 31 / 3841
  3. С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц 18 / 3408
  4. Гройсман грозит бизнесу стотысячными штрафами 15 / 7315
  5. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 14 / 5815
  6. Карточный домик. Почему в Украине исчезают банки 14 / 2229
  7. Кибернетический мегамозг. Чем занят единственный в Украине суперкомпьютер 11 / 5255
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 11 / 1588
  9. The Guardian представило подборку необычных фотографий животных 10 / 779
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.