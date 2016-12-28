Геращенко призвала СМИ игнорировать провокаторов Кремля

Представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса призывает не "ретранслировать бред" марионеток РФ, которые сами ничего не решают

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко призвала украинские СМИ не "вестись" на сценарии Кремля и не цитировать заявления марионеток, которые выполняют приказы Москвы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кремль и полностью зависимые от него боевики, назначенные Кремлем предводителями - "руководителями", пытаются навязать свой циничный сценарий дискуссии по заложникам, манипулируют цифрами, блокируя процесс освобождения, шантажируя Украину нашими гражданами, которых держат в ОРДЛО. СМИ зачем-то ретранслируют этот бред, втягиваясь в грязные кремлевские сценарии", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики предлагают обменять 47 пленных украинцев на 690 сепаратистов

Геращенко сообщила, что террористы в Донбассе занижают реальную цифру заложников, которых удерживают в плену, и не предоставляют достоверную информацию о них. При этом, чтобы искусственно увеличить количество пленных, боевики хватают гражданских - ультрас, подростков и женщин, которые приехали проведать родственников. "Сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек. До осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем о местонахождении 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что боевики требуют, чтобы Украина отдала им тех, кто совершил тяжелые преступления, убийц, а также записывают в свои списки для обмена тех, кто совершал преступления не в зоне АТО. Кроме того, террористы требуют амнистии.

Геращенко подчеркнула, что боевики сами ничего не решают. "Сценарии пишут в Кремле: скажут отдать - отдадут, скажут блокировать - будет то, что происходило за последний год, когда нам удалось освободить только 17 человек из списка. Кому Москва скажет - тому и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - заявила она.

По словам Геращенко, Москва на данный момент хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям. "Сейчас, перед формированием новой администрации Трампа, в Москве обострение..., нужно всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - добавила первый вице-спикер.

"Поэтому очень прошу украинские СМИ не вестись на эти кремлевские сценарии. Не цитируйте марионеток. Много чести. А их хозяин на своей итоговой пресс конференции в Кремле пару дней назад четко озвучил то, что сейчас старательно ретранслируют марионетки: амнистия и "всех-на всех", то есть преступников на украинцев, содержащихся незаконно", - подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

27 декабря боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.