Тука: Активистами блокады оккупированного Донбасса манипулируют политики

Заявленная представителями батальонов МВД и НГУ блокада оккупированной части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь больших последствий.

Об этом заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает 112 Украина.

По словам Туки, у участников блокады нет единой цели и видения своих действий.

"Я только что общался с этими людьми..., были примерно 20 человек. Одни определяли, что они - батальон "Донбасс", другие - что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", - сказал чиновник.

"У меня нет никакого сомнения, что этими людьми манипулируют, манипулирует непосредственно бывший командир батальона, Гришин (Семен Семенченко - ред.), и, возможно, он это делает не сам, а с помощью однопартийцев, которые уже несколько месяцев педалируют мысль о том, что надо заблокировать оккупированные территории", - предположил Тука.

Он считает, что речь идет о политической акции, которая никаких существенных последствий иметь не будет.

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Ранее сообщалось, что второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР".

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам в Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.