Крымчанам обещают очередной "блэкаут" в новом году

В подконтрольном России "Крымэнерго" предупредили жителей аннексированного полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В сообщении говорится, что специалисты будут проводить плановый ремонт оборудования.

"В различных районах Крыма, в разные дни в промежутке с 8:00 до 17:00 возможны отключения света согласно утвержденным графикам", – отметили в пресс-службе.

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При этом накануне, говоря об отключениях, в "Крымэнерго" сообщали о дефиците электроэнергии на полуострове из-за похолодания.