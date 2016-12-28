На праздники все пункты пропуска в Донбассе будут работать в усиленном режиме

На новогодние и рождественские праздники на всех контрольных пунктах въезда-выезда в Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы.

"На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ в Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать гражданам проходить эти блокпосты. В наиболее загруженных КПВВ - в Новотроицком, Марьинке и Майорске - будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ ", - отметила она.

Геращенко добавила, что благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы с СБУ, руководством АТО и другими силовыми структурами удалось найти компромисс и увеличить разрешение на перевозку личного багажа физическими лицами до 75 кг.

"И вот сегодня получила важную положительную новость от руководства пограничной службы, что на днях было проведено специальное межведомственное совещание с участием МВД, Госпогранслужбы, СБУ, фискалов, МО, на котором все эти ведомства договорились об увеличении количества персонала на праздники", - подчеркнула она, отметив, что это важно в первую очередь для простых граждан.