Министр соцполитики сказал, когда решится вопрос изменения пенсионного возраста

Пенсия – это не достижение какого-либо возраста, а то, сколько человек заработал

Вопрос повышения или понижения пенсионного возраста в Украине, обсуждаемый в рамках поиска модели пенсионной системы, может быть решен после установления жесткой дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа, формирующего доходы Пенсионного фонда. Об этом перед заседанием правительства сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНИАН.

"У нас из 26 миллионов людей работоспособного возраста ЕСВ платят только 10 миллионов. Поэтому прежде чем совершать любые манипуляции с пенсионным возрастом, нужно сделать так, чтобы расширить круг людей, которые платят ЕСВ. Пенсия – это не достижение какого-либо возраста. Это то, сколько человек заработал", – сказал Рева.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы, поскольку в нашей стране порядка 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда превышает 150 млрд грн.

Представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.