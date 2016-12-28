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Правительство хочет лишить Пенсионный фонд дотаций

Правительство хочет лишить Пенсионный фонд дотаций
Фото: nocaptionneeded.com

При этом пенсии планируют продолжать повышать

28.12.16 256
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Кабинет министров Украины в рамках выполнения плана среднесрочного развития страны на период до 2020 году рассчитывает сделать Пенсионный фонд бездотационным и значительно улучшить систему государственной социальной поддержки. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект среднесрочного плана, передает УНИАН.

"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти. Нужно улучшать социальную поддержку граждан", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что действующая система и управление ею неэффективны, поскольку на текущий момент две трети пенсионеров получают минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда составляет 150 миллиардов гривен.

Напомним, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

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