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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 28 декабря
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 28 декабря
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 28 декабря

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 28 декабря

28.12.16 2
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