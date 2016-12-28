Боевики и "чиновники" "ДНР" вывозят семьи из населенных пунктов в районе Дебальцево, - Тымчук

Боевики и "чиновники" "ДНР" вывозят семьи из населенных пунктов в районе Дебальцево.

Об этом написал в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Начиная с 20 декабря боевики "1-го АК ДНР" и "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (бывшая Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.

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Ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что после "разведки боем" в районе Светлодарской дуги ВСУ готовят "масштабное наступление" на Дебальцево.

"Основная часть семей боевиков, якобы, вывозится в Горловку с возможной последующей их эвакуацией вглубь оккупированной территории", - говорится в сообщении.

