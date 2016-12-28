Спасатели предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Значительный уровень лавиннной опасности ожидается 28-29 декабря во Львовской и Ивано-Франковской областях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о лавинной опасности во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Уважаемые граждане! По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28-29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области, 29 декабря в связи с метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

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Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а также в Карпатах - до 25 м/с.

29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 0,4-0,5 м.