"Няш-мяшу" на посту "прокурора" оккупированного Крыма заменил экс-зампрокурора Москвы

Поклонская на незаконных выборах на территории оккупированного Крыма была "избрана" депутатом госдумы РФ

"Парламент" оккупированного Крыма 28 декабря согласовал назначение "прокурором" аннексированного полуострова Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка. Ранее Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти столицы.

В сентябре текущего года Поклонская на незаконных выборах на территории оккупированного Крыма была "избрана" депутатом госдумы РФ по списку Единой России, в связи с чем покинула должность прокурора аннексированного полуострова.

Напомним, 18 сентября в РФ прошли парламентские выборы. Российские власти также открыли избирательные участки в оккупированном Крыму.

Институт ОБСЕ по правам человека отказался направлять наблюдателей на выборы в госдуму РФ в оккупированный Крым.

"Выборы" в оккупированном Крыму не признали в ЕС. С отдельными заявлениями о нелегитимности "выборов" выступили многие европейские страны, в частности, Германия, Франция, Чехия, Дания и Швеция. Также о нелегитимности российских "выборов" заявили США, Великобритания, Канада, Турция и Япония.

В начале октября ПАСЕ поставила под сомнение полномочия государственной думы РФ из-за "выборов" в Крыму.