Грицак рассказал, почему не стоит вводить военное положение

Это автоматически предполагает, в частности, введение цензуры, запрет собраний и перевыборов

В СБУ оценили преимущества и недостатки сценария введения военного положения в Донбассе.

По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, главным вызовом для страны, связанным с войной в Донбассе, является поддержание баланса интересов государства и общества.

Об этом Грицак рассказал в интервью 112 Украина.

"С одной стороны, мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но война, потому что даже сейчас, не соблюдая минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия, и гибнут люди. А де-факто украинское общество, украинский политикум, политическое руководство позволяет проводить многотысячные митинги", - констатировал глава спецслужбы.

Грицак уверен, что стране было бы проще справиться с проблемами на востоке, если бы был введен режим чрезвычайного положения, военного положения.

"Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это – самый большой вызов", - подчеркнул глава СБУ.