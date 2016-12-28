Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения

В тех случаях, когда изменения не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования

Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Минрегиона.

Зубко отметил, что постановлением правительства упрощены правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

"Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", – отметил вице-премьер.

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Зубко также сообщил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.