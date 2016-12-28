Сущенко могут обменять на крымских дезертиров, – адвокат

Адвокат незаконно удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что посещение российским омбудсменом Татьяной Москальковой крымских дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова говорит о возможности обмена их на его подзащитного. Об этом адвокат рассказал в интервью Укринформу.

"Мы с Романом положительно оцениваем тот факт, что российский омбудсмен Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух военнослужащих, крымских дезертиров - Максима Одинцова и Александра Баранова. Это дает некий вариант обмена. Не знаю, в каком соотношении: один к двум, один к одному, два на два и т.д. Пока что важен сам факт посещения и наличие некоего варианта", - сказал Фейгин.

Напомним, 30 сентября ФСБ России в Москве задержала корреспондента информагентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной.

Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.