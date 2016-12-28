Forbes: В Украине вести бизнес лучше, чем в России

Первое место заняла Швеция. Украина разместилась на 74 позиции, а Россия – на 79

Швеция впервые признана лучшей страной для ведения бизнеса в 2017 году по версии журнала Forbes. Украина заняла 74 место в рейтинге, в который входят 139 стран. Об этом сообщает Европейская правда.

Шведская экономика за прошлый год выросла на 4,2% (общий объем – $493 млрд) и только Ирландия и Люксембург показали более значительный рост среди стран, попавших в ТОП-25 рейтинга.

"Скандинавская страна имеет низкий уровень государственного долга по отношению к другим странам Европейского Союза и получает преимущества от политики свободной торговли. Профицит торгового баланса составил 5,2% ВВП в прошлом году. Швеция заняла первое место в семи из 11 категорий, по которым составлялся рейтинг", - отмечают авторы рейтинга.

В первую десятку рейтинга в целом вошли семь европейских стран, а также Гонконг, Новая Зеландия и Канада.

Украина заняла в рейтинге 74-е место (между Индонезией и Арменией). Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту.

"С потерей значительной части тяжелой промышленности в Донбассе экономика Украины сократилась на 6,8% в 2014 году и продолжила падение до 10,5% в 2015 году. Украина и Россия вступили в торговую войну, и товарооборот между странами резко сократился к концу 2015 года", - пишет издание.

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Отмечается также, что с 1 января 2016 года начала действовать зона свободной торговли Украина-ЕС, и, как ожидается, это поможет Украине интегрировать свою экономику с Европой путем открытия рынков и гармонизации законодательства.

Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия – 41-е, Грузия – 43-е, Румыния – 45-е, Молдова – 77-е, а Россия – 79-е.