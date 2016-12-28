Кабмин разработал план развития страны до 2020 года

Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.

Проект плана представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

"Это реальный план действий. И его фундамент - экономический рост, - сказал Гройсман. - Уже в этом году мы видим тенденции (экономического восстановления – ред.). Нам надо их усиливать. А экономический рост - это основа восстановления промышленности и создания качественного продукта".

Ключевыми целями правительственного плана являются приватизация, развитие агросектора, развитие добывающей отрасли с возможностью полного обеспечения собственным газом и углем всех категорий потребителей к 2020 году, развитие дорожного хозяйства и логистических возможностей, включая строительство автомобильных дорог, портовой инфраструктуры и модернизацию Укрзализныци, на которую государство, по словам Гройсмана, выделяет порядка 16 миллиарда гривен.

В центре внимания также - дерегуляция, децентрализация, реформа государственной службы, внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования.

