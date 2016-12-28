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Главная » Страна » Порошенко и Трамп могут встретиться уже в феврале

Порошенко и Трамп могут встретиться уже в феврале

Порошенко и Трамп могут встретиться уже в феврале
Петр Порошенко / Фото пресс-службы президента

Трамп начинает знакомиться с украинским досье

28.12.16 824
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Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года. Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в сообщил интервью Обозревателю.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", - сообщил он

Также Елисеев рассказал о подробностях телефонного разговора между лидерами государств, который состоялся 15 декабря. По его словам, общение проходило в дружественной манере.

"Первый блин не стал комом - это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора - свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", - отметил замглавы АП.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек.

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