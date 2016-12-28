В Кабмине сказали, кто будет контролировать качество исполнения дорожных работ

Кабинет министров Украины разрешил привлекать инженеров-консультантов для проведения независимого контроля качества работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог страны. Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, передает УНИАН.

Представляя соответствующий проект постановления, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что документ разработан, исходя из необходимости адаптации контроля качества выполнения работ на украинских дорогах к европейским нормам.

"Проанализировав ситуацию и опыт ЕС, мы пришли к выводу, что высокое качество дорожных работ достигается путем привлечения независимого юридического лица – инженера-консультанта, который имеет сертификат FIDIC (международная система проверки качества дорог, – ред.) для осуществления технического осмотра хода выполнения таких работ", – сообщил Омелян.

Он добавил, что в обязанности независимого инженера-консультанта будут, в частности, входить проведение контроля качества и объема выполненных работ; контроль расхода материалов, изделий и конструкций, которые будут использоваться в ходе дорожных работ; контроль за устранением дефектов при выполнении работ и другие обязанности.

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Напомним, 23 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией инженеров-консультантов Украины, предполагающий внедрение в стране международной системы проверки качества строительства и ремонта дорог FIDIC.

В августе Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует внедрить проверку качества строительства и ремонта дорог по международным стандартам системы FIDIC до конца этого года.

В 2017 году украинское правительство планирует реализовать программу масштабной реконструкции дорог. Так, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 млрд грн.

В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 миллиардов гривен.

По данным Укравтодора, ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.