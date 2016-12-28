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Главная » Страна » Непроданный ОПЗ остановят и попытаются сдать в аренду, – СМИ

Непроданный ОПЗ остановят и попытаются сдать в аренду, – СМИ

Непроданный ОПЗ остановят и попытаются сдать в аренду, – СМИ
Одесский припортовый завод / Фото: сайт города Южный

Это позволит предприятию начать выплачивать долг Нафтогазу

28.12.16 57
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Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности Одесского припортового завода (ОПЗ) и в течение трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в Кабинете министров.

По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальнй акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

19 октября Кабинет министров одобрил условия повторного конкурса по продаже 99,567% акций ОПЗ и стартовую цену этого пакета на уровне 5,16 млрд грн.

7 декабря в пресс-службе Фонда госимущества Украины сообщили, что конкурс по продаже  ПАО "Одесский припортовый завод" не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей.

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