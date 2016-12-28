Лутковская попросила перевести Клыха поближе к Украине

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову рассмотреть возможность перевода осужденного в России украинца Станислава Клыха в учреждение, расположенное ближе к границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба украинского омбудсмена по результатам встречи двух чиновников.

"Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клиха в учреждение, расположенной как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его", - сказано в сообщении.

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В то же время Москалькова пообещала содействовать доступу Лутковской к украинцам, заключенным или арестованным в России.

Напомним, Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации, когда украинский журналист приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

Долгое время украинские консулы не могли попасть к Карпюку и Клыху из-за того, что Россия пыталась скрыть их физическое состояние после пыток. В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов добавил Клыху еще месяц к 20 годам тюрьмы "по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова".