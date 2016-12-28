Нацсовет назвал 4 радиостанции, которые в скором времени можно будет услышать в Крыму

На аннексированный полуостров будут вещать Украинское радио, ТК "Атлант-СВ", Радио Крым. Реалии и ТРК "София"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил четырех победителей конкурса радиочастот, которые смогут вещать на Крым с Чонгара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На Крым смогут вещать радиостанции: Украинское радио, ТК "Атлант-СВ", Радио Крым. Реалии, ТРК "София".

"Это прецедент для Украины, поскольку это первый конкурс для вещания на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

Напомним, 2 декабря заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко заявил, что в населенном пункте Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокоммуникационную вышку высотой 150 м, которая будет передавать сигнал на Крым.

Оккупационная администрация в Крыму обещает не допустить вещания украинских медиа на полуостров. Представитель оккупантов Дмитрий Полонский заявил, что вещание будет пресекаться с помощью "технических средств".