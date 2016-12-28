Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, - опрос

Более 60% респондентов приняли бы участие в референдуме о членстве Украины в Альянсе. Из них 71% проголосовали бы за вступление

Большинство граждан Украины готовы поддержать вступление страны в НАТО на референдуме, если таковой будет проведен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает ЛІГА.net.

Согласно этим данным, если бы референдум о членстве в НАТО прошел в ближайшее время, в нем приняли бы участие 62% респондентов. Из них 71% проголосовали бы за присоединение к Альянсу, 23% - против, 6% не определились с выбором.

При этом 44% респондентов считают вступление в НАТО основной гарантией безопасности Украины. Внеблоковый статус страны поддерживают 26% опрошенных, военный союз с Россией - 6%.

Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Исследование профинансировано в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов в Украине.