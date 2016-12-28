Кабмин утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 миллиардов кубометров в год. Такой объем добычи полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

"Решение принято", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

Напомним, в начале сентября Гройсман заявил, что Украина, в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в стране газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллионов кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда. При этом в госкомпании заявили о начале реализации программы "20/20", предполагающей наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году.

