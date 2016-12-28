Завтра Украина в одностороннем порядке передаст "ЛНР" и "ДНР" 15 человек

Пятерых из них отдадут "ЛНР" и десять - "ДНР"

Украинская сторона 29 декабря в одностороннем порядке передаст представителям террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" 15 удерживаемых лиц в знак "доброй воли". Об этом сообщила представитель "ДНР" Ольга Кобзева, передает Громадське.

"Завтра в районе Майорска Донецкой области с 14.00 до 15.00 по киевскому времени Украина в одностороннем порядке передает 15 человек", - сказала она.

По ее словам, пятерых из этих людей отдадут "ЛНР" и десять "ДНР".

О том, что передача 15 человек состоится, Громадському подтвердили источники, задействованные в обменном процессе, в том числе и в СБУ.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.