Ужгород известен своей коллекцией мини-скульптур, расположенных в разных частях города, преимущественно в центре, на набережной, мосту через реку Уж.

Сейчас в Ужгороде - около 20 таких скульптур. И все они так или иначе связаны с историей города.

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К новогодним и рождественским праздникам скульптурам решили придать праздничный вид - их одели в костюмы Санта-Клауса и снабдили подарками.

Вот как это выглядит ;)













Фотографии опубликованы в сообществе "Це Україна" в соцсети Facebook.