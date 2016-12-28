Ужгород известен своей коллекцией мини-скульптур, расположенных в разных частях города, преимущественно в центре, на набережной, мосту через реку Уж.
Сейчас в Ужгороде - около 20 таких скульптур. И все они так или иначе связаны с историей города.
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К новогодним и рождественским праздникам скульптурам решили придать праздничный вид - их одели в костюмы Санта-Клауса и снабдили подарками.
Вот как это выглядит ;)
Фотографии опубликованы в сообществе "Це Україна" в соцсети Facebook.