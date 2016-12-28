Минобороны планирует до 2020 года полностью перевести армию на контракт

На военную службу по контракту хотят набрать 250 тысяч человек

Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу до 2020 года. Об этом заявил представитель Комитета реформ Минобороны и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, пишет Укринформ.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" - сказал он.

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Кропивченко отметил, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - подчеркнул он.

Он добавил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тыс. человек.

Напомним, во вторник, 6 декабря, Верховная Рада Украины разрешила "бессрочным" контрактникам уволиться после двух лет службы. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов.