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Главная » Страна » Минобороны планирует до 2020 года полностью перевести армию на контракт
Минобороны планирует до 2020 года полностью перевести армию на контракт
АТО в Донбассе / Фото: Reuters

Минобороны планирует до 2020 года полностью перевести армию на контракт

На военную службу по контракту хотят набрать 250 тысяч человек

28.12.16 63
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Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу до 2020 года. Об этом заявил представитель Комитета реформ Минобороны и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, пишет Укринформ.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" - сказал он.

Кропивченко отметил, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - подчеркнул он.

Он добавил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тыс. человек.

Напомним, во вторник, 6 декабря, Верховная Рада Украины разрешила "бессрочным" контрактникам уволиться после двух лет службы. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов.

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