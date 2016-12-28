Главарь "ДНР" видит задачу "Минска-2" в передаче боевикам всей Донецкой области

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о намерении на минских переговорах поставить вопрос о передаче боевикам территории всей Донецкой области, в том числе контролируемой Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

"У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была - вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача "Минска-2" - перейти именно к этим переговорам", - сказал лидер боевиков.

Напомним, раннее экс-президент Леонид Кучма заявил, что "дорожную карту" по выполнению минских соглашений вряд ли удастся разработать до конца года.