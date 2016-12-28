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Главная » Страна » Коста-Рика отметила визы на краткосрочные поездки для украинцев

Коста-Рика отметила визы на краткосрочные поездки для украинцев

Коста-Рика отметила визы на краткосрочные поездки для украинцев
Флаг Коста-Рики / Фото из открытых источников

Необходимым требованием въезда в страну является наличие действующего паспортного документа

28.12.16 49
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Коста-Рика с декабря отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", – говорится в сообщении.

В МИД напоминают, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере $29, независимо от типа паспортного документа путешественника.

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