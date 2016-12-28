В течение дня, 28 декабря (по состоянию на 18:00), в районе проведения антитеррористической операции боевики совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную, из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что Светлодарская дуга остается районом, где не прекращаются обстрелы наших позиций. Он также подтвердил, что боевики стянули в этот район РСЗО "Грады", но пока их не применяли.