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Главная » Страна » Видео АТО: Боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

<span class="label red">Видео</span> АТО: Боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ
Фото пресс-центра АТО

Боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ

28.12.16 15
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В течение дня, 28 декабря (по состоянию на 18:00), в районе проведения антитеррористической операции боевики совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную, из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что Светлодарская дуга остается районом, где не прекращаются обстрелы наших позиций. Он также подтвердил, что боевики стянули в этот район РСЗО "Грады", но пока их не применяли.

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