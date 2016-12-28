Суд отменил разрешение на задержание и арест беглого Курченко

Ранее в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении как руководителю преступной организации

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей беглого бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

В частности суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Печерский суд разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.

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Беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд грн убытков. Сам Сергей Курченко после Евромайдана выехал в Россию.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2014 года Генпрокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ – акционерных обществ "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и "Укрнафта".

В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

В марте этого года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014-го совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что надеется на ускорение правоохранителями расследований уголовных производств, открытых в отношении Курченко.