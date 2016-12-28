Медики скрывают реальное количество раненых и погибших на Светлодарской дуге, - журналист

Медики не хотят называть количество раненых и погибших бойцов в ходе столкновений на Светлодарской дуге.

Об этом рассказала в эфире Громадського Радіо журналист Евгения Гончарук, находящаяся в зоне АТО.

"Бои, которые длились (на Светлодарской дуге – ред.) с 18 по 23 декабря, одна из медиков с позывным "Мураха" сравнила с Дебальцево по потоку раненых и погибших. Медики не хотят называть цифры, но говорят, что потерь намного больше, чем заявляют официально в штабе АТО, в Министерстве обороны, хотя они списывают это на то, что отчеты дают по эвакуации, по разным бригадам. Возможно, из-за этого мы так и не увидели общей цифры за ту неделю", - рассказала журналист.

По ее словам, у бойцов много осколочных ранений, разрывных травм, были открытые переломы, черепно-мозговые травмы.

По словам Гончарук, из военной техники, которая должна была вывозить раненых и погибших с поля боя, был один МТ-ЛБ и одна "таблетка" — небольшой "бусик", который вывозит с поля боя на небольшую дистанцию, откуда людей забирают волонтерские бригады, раненых стабилизируют и везут в больницу.

"От медиков поступила информация о том, что тяжелораненый боец ждал почти четыре часа, пока его забрали с поля боя. К этому привела нехватка рук", - констатировала Гончарук.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак ранее заверял, что личный состав в зоне проведения АТО обеспечен средствами эвакуации.

По данным Минобороны, с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибли 8 украинских военнослужащих.