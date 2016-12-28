ГПУ знает, кто "крышует" киевские МАФы, - Луценко

По данным Генеральной прокуратуры Укрианы, в Киеве два с половиной десятка человек собирают неучтенную дань с МАФов. Об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генпрокурор Юрий Луценко, пишет Укринформ.

"Прокуратура имеет в распоряжении фамилии двух с половиной десятков людей, которые создали целые сети МАФов и которые собирают с них неучтенную дань. Сегодня мы договорились о том, что начнем действовать в законом предусмотренном русле относительно них. Я назову (имена - ред.), когда будут подтвержденные факты. На данный момент это версии, и это отдельная информация, как только она найдет свое подтверждение, мы, безусловно, сделаем ее публичной", - сказал Луценко.

Также он призвал различать честных предпринимателей с теми, кто занимается незаконной деятельностью.

"Но я прошу различать предпринимателей, которые хотят торговать, зарабатывая на жизнь, и рабовладельцами, которые их используют для своего незаконного обогащения", - добавил генпокурор.

Ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям правоохранителей и сотрудников коммунальных служб при сносе МАФов в Киеве