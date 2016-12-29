В Львове появился кибершантажист: Требует 200 биткоинов за прекращение псевдоминирования торгового центра

В течение месяца злоумышленник уже три раза "минировал" торговый центр

В Львове неизвестный мужчина требует 200 биткоинов (около $180 тыс.) за прекращение ложных сообщений о минировании торгового центра. Об этом сообщается перс-служба Нацполиции Львовской области.

"В случае неуплаты злоумышленник пригрозил, что до конца новогодне-рождественских праздников будет регулярно присылать сообщения о минировании в правоохранительные органы, тем самым блокируя работу торгового центра", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в течение декабря в полицию поступило три анонимных сообщения о минировании торгового центра, которые при проверке оказались ложными.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.