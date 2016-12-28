Минобороны будет самостоятельно выбирать и закупать продукты для армии

Суточное меню будет учитывать энергетическую ценность и цены на продукты питания

Кабинет Министров разрешил Министерству обороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их. Об этом министр Степан Полторак написал в Facebook.

"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал он.

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Полторак отметил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты людей и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - подчеркнул министр.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу до 2020 года.

На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров.