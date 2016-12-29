В течение суток 28 декабря пророссийские боевики 50 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное, из 82-мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям в районе Луганского, из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселивки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.