В Крыму политзаключенному Балуху вызвали скорую

Врач, который его осматривал, не поставил диагноз и не выдал никаких документов, подтверждающих визит

Утром в среду, 28 декабря, в оккупированном Россией Крыму к украинскому активисту Владимиру Балуху в камеру изолятора вызывали скорую помощь. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену активиста Наталью Балух.

Правозащитники уточняют, что Балух в данный момент находится в изоляторе временного содержания в пгт. Раздольное.

По информации жены Балуха, врач, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, подтверждающих свой визит, однако назначил список лекарств, который позже передали ей. Купленные лекарства Наталья Балух в тот же день передала дежурному изолятора.

Среди назначенных препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно.

Наталья Балух сообщила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря. "Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел", - рассказала она.

Напомним, 8 декабря в селе Серебрянка Раздольненского района в оккупированном Россией Крыму оккупанты провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков Балух был задержан. Сотрудники ФСБ заявили, что на крыше дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Владимир Балух известен своей проукраинской позицией, ранее он неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей дома у Балуха с декабря 2013 года развевался украинский флаг.