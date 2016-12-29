Суд вернул в госсобственность земли экс-министра Захарченко

Прокуратура Киевской области сообщила о возращении в госсобственность земельного участка площадью почти 1 га, который принадлежал семье экс-министра МВД Виталия Захарченко.
"Установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета предоставил в частную собственность участки общей площадью 0,861 га, которые расположены на одном массиве. Учитывая обнаруженные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление по поводу признания незаконным и отмены решения, а также признания незаконными государственных актов на право собственности на земельные участки", - отмечается в сообщении.
Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций. В результате суд Киевской области вынес решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отмене решения о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД. Участки вытребованы из незаконной собственности в пользу государства, уточнили в прокуратуре.
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что земля принадлежала семье Захарченко.