Газпром снизил давление газа на входе в украинскую ГТС

Несмотря на резкое снижение давления, Украина выполняет обязательства по транзиту голубого топлива в Европу

Российская компания "Газпром" резко снизила давление газа на входе в газотранспортную систему Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Газпром продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", - написал он.

Белявский добавил, что, несмотря на резкое снижение давления газа, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе.

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Напомним, ранее в Газпроме заявили о возможности прекращения поставок газа для потребителей в странах ЕС.

Нафтогаз Украины расценил это заявление как подготовку к "газовому кризису" по аналогии с 2006 и 2009 годами, когда российская сторона на несколько дней полностью прекратила поставки газа, аргументируя это тем, что его якобы воруют в Украине.