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Ситуация в Донбассе

ЮНИСЕФ предупреждает детей Донбасса о минной опасности

ЮНИСЕФ предупреждает детей Донбасса о минной опасности
Дети Донбасса / Фото из открытых источников

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы - повседневная реальность для многих жителей восточных районов Украины

29.12.16 21
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Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проинформировал 87% детей в возрасте от 6 до 11 лет на востоке Украины о минной опасности.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы - повседневная реальность для многих жителей восточных районов Украины: они убивают и калечат детей и их близких в разрушенных войной украинских городах и селах.

С момента начала конфликта в апреле 2014 года, благодаря усилиям ООН и ее партнеров на востоке Украины удалось выявить и уничтожить более 60 тысяч невзорвавшихся боеприпасов, в том числе снарядов, мин, гранат, ракет и других взрывоопасных предметов.

В Детском фонде ООН отмечают, что жизнь многих детей на востоке Украины висит на волоске из-за того, что они не знают о минной опасности. В ЮНИСЕФ утверждают, что детей не информируют надлежащим образом о том, что неразорвавшиеся боеприпасы - не игрушки, как может показаться на первый взгляд, и о том, где они могут находиться.

Так, согласно проведенным исследованиям, 18 % детей не знали, как себя вести в районах, усеянных минами. Согласно ответам детей, каждая шестая девочка и каждый десятый мальчик при обнаружении снарядов поступили бы неправильно.

В этой связи подчеркивается, что Детский фонд ООН в Украине взялся за решение этой проблемы, объявив о проведении кампании по информированию детей и молодежи об опасности неразорвавшихся снарядов и мин. Детям раздают брошюры, проводят с ними беседы, а также демонстрируют видео с обращением посла доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блума.

По данным ЮНИСЕФ, в ходе шестимесячной кампании информацию об опасности мин получили 87 % детей в возрасте от 6 до 11 лет в районах Донбасса, пострадавших от военного конфликта.

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