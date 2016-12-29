Грипп забрал жизни четырех человек на Львовщине

Количество погибших от гриппа во Львовской области составляет 4 человека. В том числе умерло два ребенка.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на областной лабораторный центр.

Так, в Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии.

В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика, а в Жовковском районе умерла 54-летняя женщина.

В областном лабораторном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве

Известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений.

Все четверо, по словам медиков, были в группе риска.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тыс. человек. Поэтому карантин во Львове продлили до конца года.

