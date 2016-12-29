В Украине хотят внедрить европейские правила транзита товаров, – Минфин

Украина намерена внедрять европейские правила транзита товаров в рамках системной реформы таможни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка.

Разработанный и утвержденный правительством проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно – Конвенции о единообразном режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях, которые функционируют на международном уровне.

Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.

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В Минфине отметили, что введение европейских правил транзита товаров является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку IT-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным конвенциям.