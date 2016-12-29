Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине хотят внедрить европейские правила транзита товаров, – Минфин

В Украине хотят внедрить европейские правила транзита товаров, – Минфин

В Украине хотят внедрить европейские правила транзита товаров, – Минфин
Фото: ar.volyn.ua

Правительство разработало соответствующие изменения в Таможенный кодекс

29.12.16 33
0000

Украина намерена внедрять европейские правила транзита товаров в рамках системной реформы таможни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка.

Разработанный и утвержденный правительством проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно – Конвенции о единообразном режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях, которые функционируют на международном уровне.

Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.

В Минфине отметили, что введение европейских правил транзита товаров является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку IT-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным конвенциям.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от ЕвросоюзаШтайнмайер заявил о глубоком кризисе в ЕвросоюзеЗеркаль сказала, когда в Украину придут лоукостеры

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 11696
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 7492
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3442
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 8614
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4229
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2351
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3078
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2290
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4129
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1306
  1. Министр соцполитики сказал, когда решится вопрос изменения пенсионного возраста 2367 / 2570
  2. Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом 2230 / 2639
  3. Решение российского суда о "госперевороте" не отразится на Украине, - Минюст 2101 / 2369
  4. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 2096 / 2598
  5. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 1999 / 2331
  6. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 1797 / 3020
  7. Главарь "ДНР" видит задачу "Минска-2" в передаче боевикам всей Донецкой области 1732 / 2496
  8. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 1725 / 5659
  9. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 1680 / 4793
  10. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 1488 / 5016
  1. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 22 / 2598
  2. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 22 / 2331
  3. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 20 / 3020
  4. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 19 / 1201
  5. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 15 / 3007
  6. The Guardian представило подборку необычных фотографий животных 10 / 919
  7. Кабмин установил минимальную стипендию на уровне 1100 грн 9 / 1006
  8. Ученые придумали батарейку из бумаги и бактерий 7 / 413
  9. Боевики пустили Савченко на переговоры для дискредитации украинской власти, - Безсмертный 6 / 1250
  10. Решение российского суда о "госперевороте" не отразится на Украине, - Минюст 6 / 2369
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.