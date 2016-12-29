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Главная » Страна » Замглавы АП назвал страну, тормозящую "безвиз" для Украины

Замглавы АП назвал страну, тормозящую "безвиз" для Украины

Замглавы АП назвал страну, тормозящую "безвиз" для Украины
Фото из открытых источников

Некоторым для решения этого вопроса трудно перейти психологическую границу

29.12.16 1715
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Задержка предоставления Украине безвизового режима с ЕС произошла из-за позиции Франции. Об этом сообщил заместитель глав администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос о причинах очередной задержки в принятии решения о предоставлении безвиза для Украины, Елисеев отметил, что "она произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым было очень трудно перейти психологическую границу в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы".

После уточняющего вопроса о конкретной стране или странах заместитель главы АП отметил, что он говорил бы только о Франции.

"Я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – подчеркнул Елисеев.

Напомним, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе "прогноз" относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано "03/04/2017". Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте Европарламента сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.

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