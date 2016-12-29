Замглавы АП назвал страну, тормозящую "безвиз" для Украины

Задержка предоставления Украине безвизового режима с ЕС произошла из-за позиции Франции. Об этом сообщил заместитель глав администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос о причинах очередной задержки в принятии решения о предоставлении безвиза для Украины, Елисеев отметил, что "она произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым было очень трудно перейти психологическую границу в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы".

После уточняющего вопроса о конкретной стране или странах заместитель главы АП отметил, что он говорил бы только о Франции.

"Я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – подчеркнул Елисеев.

Напомним, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе "прогноз" относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано "03/04/2017". Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте Европарламента сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.