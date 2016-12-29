Вместо Золотого КПВВ в Луганской области может появиться в Новотошковском

В течение года боевики игнорировали минские соглашения об открытии пункта пропуска "Золотое"

Убедившись в категорическом нежелании пророссийских боевиков допустить пропуск украинских граждан через контрольный пункт въезда-выезда в Золотом, Луганская областная военно-гражданская администрация предложила центральным органам власти открыть подобный КПВВ в Новотошковском. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко.

"Принимая во внимание, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава террористов, которые имеют на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса возобновления функционирования дорожного коридора Стаханов - Золотое становится крайне проблематичным. В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в Минске относительно открытия КПВВ "Золотое", - отметил Клименко.

Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти представлены предложения об открытии пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск". "Но окончательное решение за Минском", - подчеркнул Клименко.

Напомним, 31 марта в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Золотое". В тот же день пункт пропуска закрыли из-за блокирования со стороны боевиков террористической организации "ЛНР".

23 ноября автомобильный пункт пропуска в Золотом вновь пытались открыть, но боевики не дали это сделать.