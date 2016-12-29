Он сотрудничал с разведывательными структурами боевиков и занимал там одну из руководящих должностей

Служба безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщила полковнику Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"У службы есть неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, которые подконтрольны российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", – отметил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Маяков.

Напомним, Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР".

По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 февраля 2017 года.