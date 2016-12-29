В январе-феврале погода в Украине будет нестабильной

В январе и феврале 2017 года ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает УНИАН.

"Если говорить о январе и феврале, то я не буду называть средние показатели температуры. Хочу только заметить, что на фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирования сильных снегопадов, образования гололеда и возникновения штормовых ветров", – отметил Кульбида.

Также он рассказал о тенденциях развития погодных процессов в Украине.

"В Киеве за последние 20 лет среднемесячная температура в столице в январе была ниже нормы только в двух годах (в 2010 году – значительно ниже); близкой к норме – в двух годах; выше нормы на 1-3 градуса – в восьми годах; значительно выше нормы – еще в восьми годах. Поэтому вероятность очень холодного января в Киеве составляет менее 5%", – отметил Кульбида.

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По его словам, аналогичная ситуация с февралем, несмотря на то, что количество случаев, когда температура была ниже нормы на один и более градусов, было 5, а 2012 год был достаточно холодным и температура тогда была значительно ниже нормы.