Генпрокуратура объявила в розыск экс-"регионала" Горохова и ряд бывших луганских чиновников

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Сергея Горохова, экс-мэра Луганска Сергея Кравченко и экс-главу Луганского областного совета Валерия Голенко по подозрению в сепаратизме, передают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Генпрокуратурой в рамках расследования уголовного производства в отношении экс-депутата Рады от ПР Александра Ефремова составлено сообщение о подозрении бывшему депутату Горохову, председателю Луганского областного совета Голенко, его первому заместителю Харину, мэру Луганска Кравченко, его первому заместителю Пилавову. Они подозреваются в пособничестве в захвате административных зданий в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины; организационном и другом содействии созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.

Также бывшие государственные чиновники подозреваются в государственной измене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд оставил Ефремова под стражей до 22 января

"Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Генеральной прокуратурой получено разрешение суда на задержание подозреваемых. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 декабря Генпрокуратура завершила расследование дела экс-депутата Рады от Партии Регионов Александра Ефремова.